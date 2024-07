Donald Tramp Parisdə keçirilən olimpiya oyunlarının açılışında Leonardo da Vinçinin İsa peyğəmbərdən bəhs edən “Sonuncu şam yeməyi” tablosunun parodiyası əsasında hazırlanmış səhnəni tənqid edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ABŞ-nin keçmiş prezidenti olimpiya oyunlarının açılış mərasimini biabırçılıq adlandırıb.

“Mənim dünya görüşüm genişdir, lakin onların təşkil etdikləri açılış mərasimi biabırçılıqdır”.

