Akademik avarçəkmə üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Diana Dımçenko Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti dəfə çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 2000 metr məsafəyə fərdi yarışın 1/4 final mərhələsində mübarizə aparıb. Məsafəni 7 dəqiqə 53,76 saniyəyə qət edən Dımçenko ilk "3-lüy"ə düşə bilmədiyi üçün yarışla vidalaşmalı olub.

O, altı idmançı arasında dördüncü yeri tutub.

Qeyd edək ki, Paris-2024 avqustun 11-də başa çatacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.