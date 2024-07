Müharibədə həlledici an - ABŞ buna razılıq verdi

ABŞ Kiyevə hərbi dəstək çərçivəsində göndərdiyi "F-16" qırıcı təyyarələrini modern "hava-hava" tipli raketlərlə təchiz etməyə razılıb verib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı “The Wall Street Jorunal” nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə, bununla yanaşı rəsmi Vaşinqton Ukraynanı digər silah-sursatlarla da təmin edəcək. Silahların növləri isə açıqlanmayıb.

Eyni zamanda, Niderland və Danimarka Ukraynaya göndərəcəyi "F-16" qırıcı təyyarələrinin ilk partiyasını bu ilin yayında göndərəcək. Həmçinin Belçika və Norveç də bu tarixdə qırıcıları tədarükə hazır edəcəklər.

Bu ölkələrin Kiyevə verəcəyi qırıcıların raketlərlə təmin edilib-edilməyəcəyi isə hələki müzakirə mövzusudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.