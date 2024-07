Hindistanın cənubundakı Kerala ştatında torpaq sürüşməsi baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, leysan yağışlar səbəbindən baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində 93 nəfər həlak olub, 129 nəfər isə yaralanıb.

Təxminən 250 nəfər xilas edilərək xilasetmə düşərgələrinə köçürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.