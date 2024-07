Həmişə yoxsul qalacaq üç bürc

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər öz xarakterləri səbəbindən həmişə yoxsul qalacaqlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Oxatan bürcləri digər insanlara nisbətən daha tənbəldirlər. Onlar öz sevdikləri işlə məşğul olmağı maddi qazancdan daha üstün tutur. Özünə qapanıq olduqları üçün insanlarla çox az münasibət qururlar. Bu da onların iş həyatına mənfi təsir göstərir.

Qız bürcləri də yoxsul olacaq bürclər sırasındadır. Onlar həmişə az qazancla kifayətlənirlər. Sakit və tək yaşamağı daha çox sevirlər. Ona görə də, az qazanca qane olurlar. Az qazancları olmasına baxmayaraq, həmişə insanlara kömək edirlər.

Yoxsul olacaq bürclərdən biri də Dolçadır. Bu bürc insanları çox kinli və qaraqabaq olduğlarına görə, hamı onlardan qaçır. Bu onların karyeralarına mənfi təsir göstərən amillərdəndir. İnsanlarla ünsiyyəti sevmirlər. Ona görə də, az qazancla kifayətlənməli olurlar.

