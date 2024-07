Aqrar sığorta ödənişləri artdı

Bu ilin I yarısında Aqrar Sığorta Fondu 2 milyon 864 min manat ödəniş edib.

Metbuat.az Fonda istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,5 dəfə çoxdur.

Yanvar-iyun aylarında sığorta ödənişlərinin 2 milyon 243 min manatı bitkiçilik, 621 min manatı isə heyvandarlıq sığortası üzrə edilib. Son 1 ildə əkin sahələri üzrə ödənişlər 3 dəfə, heyvandarlıq təsərrüfatları üzrə ödənişlər isə 43 % artıb.

Azərbaycanda aqrar sığorta haqqının 50 %-ni dövlət ödəyir. Nəticədə fermerlər cüzi ödəniş etməklə təsərrüfatlarını çoxsaylı risklərdən sığorta edə bilirlər.

