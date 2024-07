UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab qarşılaşmaları çərçivəsində keçirilən "Fehervar" (Macarıstan) - "Sumqayıt" görüşü başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma 0:0 hesabı ilə bitib. İki oyunun nəticəsinə görə "Sumqayıt" klubu bu yarışda mübarizəni dayandırmalı olub.

Qeyd edək ki, Sumqayıtda baş tutan oyun Macarıstan təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşmışdı.

