ABŞ, Almaniya, Rusiya və digər ölkələrin iştirakı ilə məhbus mübadiləsi baş verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

CBS telekanalı isə xəbər verir ki, Moskva ilə Qərb arasında əsir mübadiləsi sazişinin şərtlərinə əsasən səkkiz rusiyalı ölkələrinə qaytarılacaq.

