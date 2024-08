Azərbaycan milli komandasının məşqçisi Arif Əsədov yığmadan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssislə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

O, UEFA-nın Məşqçi Kurslarında təlimatçı kimi fəaliyyətini davam etdirəcək.

