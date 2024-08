Mövsümün açılış matçında "Qarabağ" böyükhesablı qələbə qazandı

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 2024/2025 mövsümünə start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, I turun açılış matçında son çempion "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.

“Liv Bona Dea Arena”dakı qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin 4:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

"Köhlən atlar"ın heyətində 6-cı dəqiqədə Redon Cica hesabı açıb. 3 dəqiqə sonra Riçard Almeyda fərqi iki topa çatdırıb. 47-ci dəqiqədə Hamidu Keyta qonaqların üstünlüyünü bir qədər də möhkəmləndirib. Naxçıvan təmsilçisinin heyətində 86-cı dəqiqədə Nuno Rodriqes buraxılan qollardan birinin əvəzini çıxsa da, final fitinə iki dəqiqə qalmış adını tabloya yazdıran Abbas Hüseynov "Qarabağ"ın böyükhesablı qələbəsini rəsmiləşdirib.

Qeyd edək ki, turun digər qarşılaşmaları 3-4 avqustda gerçəkləşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.