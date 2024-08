Rusiyanın Rostov vilayətinə gecə saatlarında Ukraynaya məxsus 55 pilotsuz təyyarə ilə hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə vilayətin qubernatoru Vasili Qolubev teleqram kanalında məlumat verib.

Bildirilib ki, hücumlar nəticəsində insan ölən və xəsarət alan olmayıb.

Pilotsuz uçan aparatların düşdüyü yerlərdə dağıntıların aradan qaldırılmasına fövqəladə hallara müdaxilə xidmətləri cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.