Dostluğu bacarmayan bürclər - İnsanlara nifrət edirlər

Astroloqlara görə, bəzi bürclər dostluq münasibətlərində digərlərinə nisbətən uğursuz olurlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Oğlaq - bu bürc altında doğulan insanlar əsasən öz hədəflərinə bağlı olurlar. Buna görə də, digər insanlarla ünsiyyətə enerji sərf etməyi sevmirlər. Onlarla yoldaşlı etmək fikriniz varsa, iki dəfə düşnmək lazım gələcək. Onların eqoist davranışları sizi bir müddət sonra sıxa bilər.

Balıqlar - xüsusən bu bürc altında doğulan kişilər tək zaman keçirməyi sevirlər, əyləncəyə vaxt və maliyyə ayırmağı isə xoşlamırlar. Ona görə də, dost mühitində sevilməyən birinə çevrilirlər. Aqressiv davranışları da insanlarla yaxşı ünsiyyət qurmalarını çətinləşdirir.

Əqrəb - bəzən aqressiv və kobud davranışlar sərgiləyən Əqrəb qadınları həm də eqoist və kinli xasiyyətləri ilə tanınırlar. Onlarla ünsiyyət qurmaq da, uzun müddət yoldaşlıq etmək də çətindir. Əksər hallarda onların maksimum 1-2 dostu olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.