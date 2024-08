Azərbaycan üzgüçüsü Məryəm Şeyxəlizadəxangah Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarında mübarizəyə qoşulub.

Metbuat.az bildirir ki, idmançı 50 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə təsnifat mərhələsində çıxış edib. O, öz qrupunda 8 iştirakçı arasında 26.76 saniyə göstərici ilə üçüncü olub.

Bununla belə 79 iştirakçı arasında ilk "onaltılığ"a düşə bilməyən Şeyxəlizadəxangah yarışı erkən başa vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.