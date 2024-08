“Barselona” “Real”ı belə məğlub etdi - VİDEO

“Real” “Barselona” ilə yoxlama oyunu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-də keçirilən matç Kataloniya təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

“Barselona” – “Real” - 2:1

Qollar: Viktor, 42, (1:0), 53 (2:0), Pas, 81 (2:1)

Qeyd edək ki, sözügedən 11-ci dəqiqədə tufan başlayanda dayandırılıb. Baş hakim Armando Vilyarreal tufan və şimşək çaxması səbəbindən matçı dayandıraraq komandaları 30 dəqiqəlik paltardəyişmə otaqlarına göndərib. Görüşün 30 dəqiqədən sonra davam edə biləcəyi bildirilib.

