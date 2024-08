Azərbaycanda əkiz qardaşlar qəbul imtahanlarında təxminən eyni bal toplayaraq ali məktəbə qəbul olublar.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat verilib. Belə ki, əkiz qardaşlardan Tahir Qənizadə 657.1, Toğrul Qənizadə isə 656.1 bal toplayıb. Onların seçimi isə Bakı Ali Neft Məktəbinin Kompüter elmləri ixtisası olub.

Əkiz qardaşların fotosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.