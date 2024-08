Banqladeş Baş naziri Şeyx Hasina istefa verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, buna səbəb ölkədə baş verən etirazlar olub.

Bildirilib ki, Baş nazir ölkəni tərk edərək Finlandiyaya gedib.

