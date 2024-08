Sosial şəbəkədə övladını satışa çıxaran ana Nəzrin Qurbanova Baku TV-yə danışıb.

O, elanı imkansızlıq ucbatından verdiyini söyləyib:

"Kirayədə qalıram. Ailədə problem olduğu üçün övladımı sosial şəbəkədə paylaşdım. Onsuz da uşağımı satmayacaqdım. Heç bir valideyn övladını satmaz".

Uşağını satmaq istəyən ananın sözlərinə görə, onu oğlunun yanına buraxmırlar:

"Uşağımı istəyirəm, başqa heç nə istəmirəm. Doğma atası qoyub gedib, heç olmasa mən baxım".

Ətraflı süjetdə:

