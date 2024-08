İngiltərənin “Mançester Siti” klubu rəsmi saytında futbolçuların 2024/2025 mövsümündə oynayacağı yeni səfər formasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.

“Klub tarixinin ən əlamətdar anlarından birinin 25-ci ildönümünün şərəfinə bu forma “Siti”nin 1999-cu il mayın 30-da ikinci divizionun pley-off finalında “Cillingem”i məğlub etdiyi unudulmaz oyunda geyindiyi formaya hörmət əlamətidir”, - deyə açıqlamada vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.