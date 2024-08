FİFA-nın keçmiş vitse-prezidenti İssa Hayatu vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, o, 77 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, İssa Hayatu 1988-2017-ci illərdə Afrika Futbol Konfederasiyasının rəhbəri vəzifəsində də çalışıb.

