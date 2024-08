Üç bürcü çətin günlər gözləyir

Yazın sonu nəticələr və yeni başlanğıclar vaxtıdır. Astroloqlar bildirir ki, bəzi bürclər bu zaman çətin dövr keçməli olacaqlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, üç bürc xüsusilə diqqətli olmalıdır. Ancaq narahatlığa ehtiyac yoxdur. Çünki qaranlıq zolaq uzun sürməyəcək: payızın əvvəlində hər şey yaxşılaşacaq.

Həmin bürcləri təqdim edirik:

Buğa

Avqust ayında sizi çətinliklər və qəfil problemlər gözləyir. İş yerində vəziyyət xüsusilə mənfi yaxşı olmayacaq. Bəzi həmkarlar arasında problemlər yaranacaq və danışıqlar istənilən nəticəni verməyəcək.

Avqust ayı ağır yüklər və faydasız səylər ayıdır. Tələsik işgüzar qərarlardan qaçmaq lazımdır. Ayın ortasında Veneranın əlverişli mövqeyi perspektivlərinizi yaxşılaşdıracaq. Saturn bundan sonra səbir və diqqət tələb edəcək. Gözlənilməz maliyyə qazancı və ya fürsəti qarşınıza çıxa bilər, lakin investisiyalarınızda çox diqqətli olmalısınız.

Əkizlər

Bu ayın təsiri tam narazılıq hissinə səbəb ola bilər. Cəsarətli olun və arzularınıza çatmaq üçün fəal şəkildə fürsət axtarın. Maliyyə baxımından bəzi problemləri həll edə biləcəksiniz, lakin Marsın təsiri şəxsi həyatınızdakı bütün planlarınızı poza bilər.

Tənha Əkizlər yeni münasibətlərə qərq ola bilərlər, lakin ulduzlar çox diqqətli olmağı və yad adamlara etibar etməməyi məsləhət görür. Marsın təsiri işdə çaşqınlıq yarada bilsə də, Merkuri akademik layihələr üçün faydalı imkanlar gətirə bilər. Kiçik sağlamlıq problemlərini dərhal həll edin. Əks halda bu, düzəlməz nəticələrə səbəb ola bilər. Ayın sonuna qədər Merkuri yeni maliyyə imkanları təklif edəcək.

Oğlaq

Ay həmkarlarla anlaşılmazlıq səbəbindən mümkün gərginliklə başlayacaq. Bununla belə, müsbət impuls tədricən artacaq və bu, yeni başlanğıclar üçün əlverişli dövrə çevriləcək.

Mars ciddi problemlərə səbəb ola biləcək tələsik maliyyə qərarlarını təşviq edə bilər. Merkuri, mentorların rəhbərliyinin mühüm layihələri tamamlamağa kömək edəcəyini göstərir. Ağıllı maliyyə addımları ayın sonunda müsbət nəticələr verəcək. Ancaq bu dövr öyrənmək üçün əlverişlidir. Bu vaxtı düşünmək və yeni biliklər axtarmaq üçün istifadə edin.

