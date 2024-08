Bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Biləsuvar rayonunun 16 yaşayış məntəqəsində qaz kəsiləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayon ərazisində yerləşən "Biləsuvar 1" və "Biləsuvar 2", eləcə də "Biləsuvar sənaye" ölçü qovşaqları arasında əlaqələndirici qaz xəttinin quraşdırılması məqsədilə Biləsuvar şəhəri, Xırmandalı, Bəydili, Əliabad, Zəhmətabad, Çaylı, Günəşli, İsmətli, Nəsimikənd, Səmədabad, Arazbarı, Muğan, Yuxarı Ağalı, Əsgərabad, Ağayrı, Nərimankənd kəndlərini və qeyri-yaşayış sahələri olmaqla, ümumilikdə 14 700 abonentin qaz təchizatının avqustun 12-də saat 10:00-dan işlər başa çatana qədər dayandırılması planlaşdırılır.

Qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamaq və təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək xahiş edilir.

