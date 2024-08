Ən xəsis bürclər bunlardır - Pul xərcləməyi sevmirlər

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər digərlərinə nisbətən daha xəsis olur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa bürcü xəsis olması ilə yanaşı həm də özünə qapanıqdır. Onlar özlərini hamıdan üstün sayır. Kiməsə borc verməyi heç sevmirlər.

Əkizlər bürcü də xəsis bürclər sırasındadır. Onlar yaxşı qazansalar da, pul xərcləmirlər. Buna görə, ətrafında çox insan olmur.

Xəsis bürclərdən biri də Oxatandır. Onlar pulu yalnız özləri üçün xərcləməyi sevirlər. Bu bürc insanları dostluğuda çox önəm vermirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.