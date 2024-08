38 yaşlı Aybənizin ölümünün təfərrüatı bilindi - FOTO

Ötən gün Cəlilabadda baş verən intihar hadisəsinin bəzi təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən bildirir ki, hadisə qısqanclıq zəminində baş verib. Belə ki, 1986-cı il təvəllüdlü Aybəniz Əbilova Bakıda övladları ilə birlikdə kirayədə yaşayıb. Oğlu əsgərlikdən yeni gəlib. Qızı isə tələbədir. Qadın paytaxtdakı gözəllik salonlarının birində çalışırmış.

A.Əbilova üç gün əvvəl Cəlilabaddakı evlərinə baş çəkmək üçün gedib. Əri telefonunda yad nömrə gördüyü üçün aralarında mübahisə düşüb. Daha sonra əri işə gedib. Evdə tək olan qadın evi təmizləyib, həyəti süpürüb, ağacları suvarıb, axşam üçün yemək hazırlayıb və canına qıyıb.

