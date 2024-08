Fransada iki hərbi təyyarə toqquşub.

Metbuat.az bildirir ki, qırıcılardan birinin pilotu tapılıb. Onun yaralı olduğu bildirilir.

Toqquşan iki qırıcının göyərtəsində üç nəfər olub.

