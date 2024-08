Amerikalı aktrisa Gena Roulens 94 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az "CNN"-ə istinadən xəbər verir ki, aktrisa 5 ildir Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkir.

Qeyd edək ki, aktrisa "The Notebook" filmindəki rolu ilə məhşurlaşıb.

Gena Rowlands iki dəfə "Ən yaxşı qadın rolu" kateqoriyasında Oskar mükafatına namizəd olub.

