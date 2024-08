Elməddin Namazov sədr müavini təyin edildi - FOTO

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinə yeni sədr müavini təyin edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən bildirir ki, bu vəzifə indiyə qədər BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Azərbaycan nümayəndəliyinin layihə meneceri işləyən Elməddin Namazova həvalə olunub.

O, yeni vəzifəsində Eldar Həsənovu əvəzləyib.

E.Namazov Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında aqrokimya üzrə bakalavar dərəcəsi, torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və təsnifatı üzrə magistr dərəcəsi alıb, Almaniyanın Gissen Universitetinin, Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GIZ) təlim proqramlarında iştirak edib, aqrar sektorda 15 ilə yaxın iş təcrübəsinə malikdir.

