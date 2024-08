Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kursk vilayətinin Korenevo regional mərkəzini iki tərəfdən mühasirəyə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BİLD nəşri məlumat yayıb. açıq məlumatların təhlili üzrə eksperti Julian Repke bildirib ki, Sudja şəhərinin şimalında Ukrayna Silahlı Qüvvələri Korenevo regional mərkəzinə doğru irəliləyir.

"Ukraynalılar bu yaşayış məntəqəsini ələ keçirmək üçün çox səy göstərirlər. Biz son saatlarda həm şimaldan Korenevoya, həm də cənubdan çoxlu hücum hərəkətləri gördük", - deyə analitik bildirib.

