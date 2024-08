Göygöl rayonunda qadın intihar edib.

Metbuat.az-ın Unikal.az-a istinadən məlumatına görə, hadisə Topalhəsənli kəndində baş verib.

Belə ki, Gəncə qəsəbə sakini, 2001-ci il təvəllüdlü Kəmalə Əlizadə kənd ərazisindən keçən kanala özünü ataraq həyatına son qoyub.

Onun cəsədi sudan çıxarılaraq tibbi ekspertizaya aparılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.