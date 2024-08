“Cütün favoriti hesab olunmurduq” - Stefan Kenni

“Oyunçularımla fəxr edirəm. Cütün favoriti hesab olunmurduq. Qələbə qazandığımız üçün şadam”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri “Sent Patriks”in baş məşqçisi Stefan Kenni Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində "Sabah"a 1:0 hesabı ilə qalib gələrək növbəti mərhələyə yüksəldikləri cavab oyunundan sonra deyib.

O, Bakı klubunun yüksək səviyyəli futbolçularının olduğunu bildirib: “Rəqib komanda görüşə daha yaxşı başlamışdı. Lakin hər iki matçda qalib gəlməyimiz, məncə, rəqibindən üstün olduğumuzu sübut etdi".

