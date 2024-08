İranın növbəti addımı bu ola bilər - Xəbərdarlıq edildi

İsrailin yüksək rütbəli rəsmilərinə İran tərəfindən sui-qəsd edilə bilər.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı İsraildə nazirlərə təhlükəsizlik rəsmiləri tərəfindən xəbərdarlıq edilib. Xəbərdarlıqda deyilir ki, İran və Hizbullahın İsrailə hücumu yüksək rütbəli şəxslərə sui-qəsd şəklində ola bilər.

Bildirilib ki ki, Hizbullah və İran Beyrutda Fuad Şükr və Tehranda İsmayıl Haniyənin öldürülməsinə raketləri və pilotsuz təyyarələri buraxmaq əvəzinə nazirləri, millət vəkillərini, İsrail ordusunun zabitlərini, Şin Bet və ya Mossaddakı yüksək vəzifəli məmurları hədəf alaraq cavab verə bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.