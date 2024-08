Azərbaycanda test imtahanları ləğv edilir? - DİM açıqladı

Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında test üsulunun ləğv ediləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə bildirib ki, yayılan məlumatlar doğru deyil:

"Bu, 2017-ci ildə verilən bir müsahibəndir və 2019-cu ilin qəbul modeli haqqında idi. Məleykə Abbaszadənin dedikləri o zaman da yanlış şərh olunmuşdu ki, sanki test imtahanı ləğv olunur. Sadəcə olaraq, 2017-ci ildə 9-cu siniflər yeni qaydalarla buraxılış imtahanı vermişdilər. 2019-cu ildə isə 11-ci siniflərdə ilk dəfə yazılı cavab tələb edən tapşırıqlar tətbiq olunmağa başladı".

Qeyd edək ki, ölkənin bəzi xəbər saytları Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadənin 2017-ci ildə "ASAN Radio"ya verdiyi müsahibədən çıxarışlar edərək, test imtahanlarının guya ləğv edilməsi haqda məlumat yayıblar.

