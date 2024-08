"Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelotti Arda Gülerin məşqdə möhtəşəm ötürməsinə biganə qala bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Arda Gülər məşqdəki performansı ilə həm komanda yoldaşlarının, həm də Karlo Ançelottinin rəğbətini qazanmağa davam edir. Arda Gülerin məşq zamanı Dani Karvaxala topuqla ötürməsinə Ançelotti "Bravo Arda" deyərək reaksiya verib.

