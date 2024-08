“Malyorka” – “Real Madrid” matçında yeni transfer Kilian Mbappe üçün özəl kamera ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mbappe üçün ayrılan kamera təkcə onu çəkib. Azarkeşlər “Mbappe cam” seçimi ilə sadəcə Mbappeni izləyə biliblər.

Qeyd edək ki, oyun 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Mbappe oyunda fərqlənə bilməyib.

