Netanyahu Blinkenlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Baş nazirinin Ofisi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu Qüdsdəki Ofisində ABŞ dövlət katibi Antoni Blinkenlə təkbətək görüş keçirir.

