"Atəşkəs olsa da, İsrailə cavab verəcəyik" - İranlı deputat

Qəzzada atəşkəs əldə edilsə də, İran İsrailə cavab verəcək və taktiki çəkilişdən imtina edəcək.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri İranın aparıcı deputatlarından Məhəmməd İsmayıl Kevseri deyib. O, əlavə edib:

"Dini rəhbərin göstərişlərinə uyğun olaraq İsmayıl Haniyənin intiqamının alınacağı qaçılmazdır. Lakin biz heç vaxt çox böyük əməliyyatlar aparmağa tələsməməliyik, əksinə, bütün hərəkətlərimiz vaxtında, diqqətli təhlil və müdrik ehtiyat tədbirləri əsasında həyata keçirilməlidir".



Qeyd edək ki, ölkənin yüksək səviyyəli rəsmiləri, xüsusən də İranın Ali dini lideri Əli Xamneyi İsraili qisas alacaqları ilə hədələyib, İsrail isə Haniyənin qətlinə görə məsuliyyət daşıyıb-daşımadığına dair heç bir açıqlama verməyib.

Qəzza zolağında müharibə başlayandan bəri Qərb dövlətləri aprelin ortalarında İran ərazisindən İsrailə hücumun qarşısını almaq üçün İrana misli görünməmiş təzyiqlər edir. Siyasi təzyiq nəticəsində ABŞ İranın qarşısını almaq üçün Yaxın Şərqdə hərbi qüvvələrini gücləndirib.

Bir neçə gün əvvəl HƏMAS və İsrail arasında atəşkəs danışıqlarının bərpası ilə İranın İsrailə cavab vermə ehtimalı azalıb. İranın ali dini lideri Xamenei ötən həftə verdiyi açıqlamada ölkəsinin “geri addım atmayacağını” bildirib. Xamenei Qərb ölkələrinin, o cümlədən ABŞ-nin bölgədə hərbi gücləndirilməyə dair etdiyi xəbərdarlıqları “psixoloji müharibə” kimi qiymətləndirib.

