ABŞ milyarderi Elon Mask Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırova "Cybertruck" elektrik pikapı hədiyyə etdiyi ilə bağlı iddialara cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qeyd edib:



"Həqiqətən bir rus generala "Cybertruck" verəcəyimi düşünəcək qədər axmaqsınız?"

Qeyd edək ki, ötən gün Kadırov üzərinə silah yerləşdirilmiş "Cybertruck"ı sürərkən videosunu paylaşmışdı və avtomobilin hərbi bölgəyə göndəriləcəyini bildirmişdi. O, Maska təşəkkür etmiş və onu Qroznıya dəvət etmişdi.

