Bu gün ilin ilk Super Ayı müşahidə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Mavi Super Aydır. Təbii hadisə zamanı Ay 14 faiz böyük və 30 faiz parlaq görünür. Ay saat 19:41-də doğub və səhər saatlarınadək görünəcək. Bu zaman Yerlə Ay arasındakı məsafə 361,969 kilometr olur. Ayın mavi çalarda görünməsi çox nadir hallarda vulkan püskürməsi zamanı yaranmış toz səbəbli baş verə bilər.

