Ukraynalı əsgərlər Rusiyanın Kursk vilayəti ərazisində irəliləməyə davam edirlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı ABŞ Müharibəsi Araşdırma İnstitutu (ISW) geolokasiya kadrlarına istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, Ukrayna qüvvələri Vişnevkaya qədər irəliləyiblər.

Eyni zamanda Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Rusiya aviasiyası və artilleriyası Vişnevka yaxınlığındakı ukraynalı əsgərlərə zərbələr endirib.

