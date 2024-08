Tanınmış rus aktyor Yevgeni Şişov Kursk vilayətində öldürülüb.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, aktyor avqustun 18-də qəlpə yarası alıb və xəstəxanaya aparılarkən dünyasını dəyişib. İndi aktyorun cənazəsi Rostovdadır.

“O, Kursk vilayətində Rusiyanı müdafiə edərkən həlak oldu”, - məlumatda deyilir.

Qeyd edək ki, Yevgeni Şişov onlarla filmə çəkilib. O, “Dəniz şeytanları”, “Möhtəşəm beşlik”, “Qranit” seriallarında və digər filmlərdə rol alıb.

