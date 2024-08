"Aliment ödəyə bilməyənlər cəbhəyə göndərilsin" - Milonov

Rusiya Dövlət Dumasının mübahisəli simalarından olan Vitali Milonov qəribə təkliflə yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, Milonov aliment borcunu ödəyə bilməyən kişilərin Ukrayna cəbhəsinə göndərilməsini təklif edib. Milonov bu təklifin yalnız böyük aliment borcu olan şəxslər üçün keçərli olacağını deyib:

"Onlara övladlarına necə faydalı ola biləcəklərini anlamaq şansı verək".

Qeyd edək ki, Vitali Milonov bundan əvvəl də mübahisəli və maraqlı təklifləri ilə diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.