Rusiya Qara və Azov dənizindən hərbi gəmilərini geri çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Rusiya dənizlərdəki gəmilərini Ukraynanın hava hücumu təhlükəsinə görə geri çəkib. Qara və Azov dənizlərində düşmən gəmiləri yoxdur.

