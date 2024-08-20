"Qarabağ"ın start heyəti açıqlandı - Çempionlar Liqası

"Qarabağ"ın start heyəti açıqlandı -
22:12 20 Avqust 2024
54 Gündəm
Anar Türkeş
A- A+

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində bu gün baş tutacaq “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) – "Qarabağ" matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Maksimir" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

Qarabağ: Fabian Buntiç, Mateus Silva, Bəhlul Mustafazadə, Kevin Medina, Elvin Cəfərquliyev, Julio Romao, Patrik Andrade, Leandro Andrade, Yassin Benzia, Abdullah Zubir, Juninyo

Dinamo: İvan Nevistiç, Stefan Ristovski, Kevin Teofil Katrin, Sami Mmae, Pyer Qabriel, Mişiç, Marko Pyaça, Petar Suçiç, Martin Baturina, Arber Xodja, Bruno Petkoviç

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Müğənnini təqib edən şəxsin kimliyi bilindi

Müğənnini təqib edən şəxsin kimliyi bilindi

20 Avqust 2024 14:22
Putinin rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib -

Putinin rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib - VİDEO

19 Avqust 2024 13:14
Ermənistanın kəşfiyyat cəhdinin qarşısı alındı

Ermənistanın kəşfiyyat cəhdinin qarşısı alındı

19 Avqust 2024 12:16
​İran üzərindən uçan ABŞ təyyarələrinə niyə göz yumdu? -

​İran üzərindən uçan ABŞ təyyarələrinə niyə göz yumdu? -Zəngəzur üçün məxfi plan

19 Avqust 2024 11:16
Putini Bakıya gətirən üç mühüm səbəb

Putini Bakıya gətirən üç mühüm səbəb

19 Avqust 2024 10:06
Mövqelərimiz atəşə tutuldu -

Mövqelərimiz atəşə tutuldu - Cavab verildi

18 Avqust 2024 23:12
Almaniyada dezinformasiya ilə mübarizə tədbirləri
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Qarabağ"ın start heyəti açıqlandı -

20 Avqust 2024 22:12

COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti gündəlik “Daily Show” verilişini təqdim edir

20 Avqust 2024 21:58

​Lənkəran sahillərində zəlzələ baş verdi

20 Avqust 2024 21:42

Meymun çiçəyi xəstəliyi səbəbilə karantin olacaq? -

20 Avqust 2024 21:07

HƏMAS Baydenin iddialarına reaksiya verdi

20 Avqust 2024 20:53

"Qarabağ" turu keçsə, bu qədər qazanacaq -

20 Avqust 2024 20:42

Fərid Qayıbov gənclərlə görüşdü

20 Avqust 2024 20:27

Yaşar Ağazadə həbs edildi

20 Avqust 2024 20:09

COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti və UNFCCC texniki sınaqlara başladı

20 Avqust 2024 19:52

55 milyonluq qalmaqal -

20 Avqust 2024 19:28