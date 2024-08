Amerikalı milyarder İlon Mask Donald Trampın vəzifə təklifini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mask xidmət etməyə hazır olduğunu ifadə edib. O bu barədə X hesabında yazıb.

Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti seçkilərində qalib gələcəyi təqdirdə Donald Tramp İlon Maska vəzifə verəcəyini bildirib. Tramp Reuters agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, seçkidə qalib gələrsə İlon Maska müşavir və ya kabinet üzvü vəzifəsini təklif edə bilər.

