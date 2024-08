Yüksək təzyiqi salan beş bitki

Yüksək qan təzyiqi damarlardan axan qanın gücü çox böyük olduqda baş verir ki, bu da zamanla damarları zədələyir. Mütəxəssislər bildirir ki, bir çox adi bitkilər də yüksək təzyiqi azaltmaqda faydalı ola bilər.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin qidaları təqdim edir:

Reyhan - 2021-ci ildə aparılmış bir araşdırma reyhanın qan təzyiqini azaltdığını sübut edib.

Sarımsaq - yüksək qan təzyiqini azaltmaqla yanaşı, ürək-damar xəstəliklərinin də qarşısını alır.

Darçın - 2019-cu ildə aparılan bir araşdırma, 12 həftə ərzində ardıcıl olaraq hər gün 2 qrama qədər darçın istehlak edənlərin yüksək qan təzyiqində əhəmiyyətli bir azalma yaşadıqlarını göstərib.

Cəfəri - Bu bitki, qan təzyiqini və xroniki iltihabı effektiv şəkildə azaldır və ürək üçün olduqca faydalıdır.

Zəncəfil - bu bitki həm qan təzyiqini salmaqda, həm də həzm prosesini dəstəkləməkdə faydalıdır.

