Ali təhsil müəssisələrinə qəbul nəticələrinin açıqlanacağı vaxt məlum olub.

Metbuat.az Dövlət İmtahan Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələrinin iki gün ərzində elan olunması nəzərdə tutulur.

