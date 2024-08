Tesla fabrikinin tikildiyi yerdə meşə sahəsi məhv edildi

Berlin yaxınlığındakı Tesla fabrikinin tikildiyi yerdə təxminən 500 min ağac kəsilib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, peyk çəkilişlərinin təhlili göstərir ki, Almaniyada zavodun tikintisi zamanı 329 hektar meşə sahəsi məhv edilib. Fabrikin tikintisi olduqca mübahisəli olub və etirazlara səbəb olub. Ekoloji kəşfiyyat şirkəti Kayrros-un məlumatına görə, peyk görüntüləri 2020-ci ildən martından 2023-cü ilə qədər ərazidə 329 hektar meşənin kəsildiyini göstərir.

İqlim fəalları fabrikin planlaşdırılan genişləndirilməsinə etiraz edir, yaxınlıqdakı düşərgədə ağac evləri zəbt edir və əraziyə hücum etməyə çalışırlar.

