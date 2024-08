"İxtisas seçiminin nəticələri iki gün ərzində elan olunması nəzərdə tutulur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) açıqlamasında bildirilib.

Qeyd edilib ki, cavablar ixtisas seçimi yekunlaşdıqdan sonra üç gün ərzində elan olunur.

