Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Baş direktoru Fərid Osmanov işdən çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMB-dən məlumat verilib.

Bununla da, qurumun Baş direktorlarının sayı 9-a düşüb.

