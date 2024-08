Ən xəyanətkar bürclər - Onlara etibar yoxdur

Astroloqlar xəyanətə ən çox meyilli olan bürclərin adını çəkiblər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Şir



Əslində Şir bir əlaqədə ehtiyac duyduğu hər şeyi alırsa, çox sadiq bir bürcdür. Münasibətlərdəki həyəcanın söndüyünü, artıq onu sevmədiklərini, heyran qalmadıqlarını, təriflər oxumadıqlarını hiss etməyə başlasa, o zaman Şir emosional olaraq münasibətdən qopmağa başlaya bilər.

Bu bürc emosiyalardan asılı olduğundan, bu anda xəyanət baş verə bilər. Ancaq çətin ki, Şirlər sizinlə münasibətləri dərhal kəssin. Əgər ona sübut etməsən ki, bütün dünyanı onun ayağının altına atmağa hazırsan, o zaman səni mütləq tərk edəcək.

Dolça



Hansı bürcün xəyanət edə biləcəyi barədə danışarkən, astroloqlar Dolça bürcünün də adını çəkirlər. Bu bürcün nümayəndələri azadlığa pərəstiş edirlər. Əgər partnyorları onları məhdudlaşdırmağa çalışırsa, onlara təzyiq edirsə, Dolçalar mütləq xəyanət edəcəklər. Onlar bunu ehtiyacları üçün yox, etiraz üçün edirlər.

Tərəzi



Bu bürc bürcü altında doğulanlar çətin ki, ömür boyu sizə sadiq qalsınlar, lakin seçim sizindir. Tərəzilər adətən yalnız bir tərəfdaşla dayanmırlar. Daim yeni duyğulara və təəssüratlara ehtiyac duyurlar, buna görə də onu əldə etmək üçün aldatmağa hazırdırlar.

