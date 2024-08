"Qarabağ"ın yeni transferi Bakıya gəldi - FOTO

Ağdam təmsilçisi xeyli müddətdir danışıqlar apardığı vingerlə ortaq məxrəcə gəlib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı Emmanuel Addai "JMG Akademi"nin yetirməsidir. Yeni transfer səhər saatlarında Azərbaycana gəlib.

Afrikalı cinah oyunçusu bu gün tibbi baxışdan keçəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionu bu yay 5 yeni müqavilə bağlayıb. Musa Qurbanlı "Yurdorden"dən (İsveç), Şahruddin Məhəmmədəliyev "Adana Demirspor"dan (Türkiyə) geri qayıdıb. Sadiq Məmmədzadə "Səbail"dən, Fabiyan Buntiç "Vizela"dan (Portuqaliya) və Mateuş Koxalski "Stal"dan (Polşa) transfer olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.